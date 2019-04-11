Грибы - это особые живые организмы, которые современные ученые не причисляют ни к растениям, ни к животным. Но долгое время их считали представителями царства флоры. В каждой религии существует свое отношение к грибам. Так, например, далеко не все из них можно употреблять в пищу иудеям и мусульманам.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Ислам: не ядовитые и не галлюциногенные

В исламе все продукты делятся на две категории: халяль (разрешенные) и харам (запрещенные). Но, помимо религиозных предписаний, большинство людей также ориентируются на традиции своего народа. Вот почему в обществе сложилось мнение, что мусульмане не едят грибов. На самом деле никаких пищевых запретов в отношении данного продукта в религиозных текстах нет.

На поставленный вопрос ответил представитель исламского духовенства Габдулхак хазрат Саматов. Он рассказал верующим, что употребление грибов в пищу не противоречит религиозной традиции.

"Для мусульман грибы считаются халяльным продуктом. Их употребляют в пищу и арабы, и иные народы, исповедующие ислам. И не стоит обращать внимание на тех, кто пытается утверждать обратное", - написал представитель духовенства.

Габдулхак хазрат Саматов не сомневается: когда отдельные религиозные деятели не рекомендуют людям есть грибы, они нарушают наставление пророка Мухаммеда: "О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас, и не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников" (Коран, сура "аль-Маида", 87 аят).

Известный ученый-богослов Мухаммад аль-Бухари (810-870 гг.) составил сборник хадисов - суннитских преданий. Эта книга называется "Сахих аль-Бухари", в ней содержится рассказ, который автору поведал Са'ид ибн Зайд. Отвечая на вопрос одного из последователей, пророк Мухаммед сказал: "Гриб - из милости Аллаха (манны небесной), а вода (влага) его - лекарство для глаз" (хадис 4639).

Большинство современных микологов полагают, что речь шла, скорее всего, об изысканном деликатесе - трюфелях, которые во времена пророка еще не были редкостью. Ученые утверждают, что сок этих ценных грибов эффективен при лечении многих глазных болезней: глаукомы, конъюнктивита, близорукости или дальнозоркости.

Единственный запрет на употребление в пищу грибов касается ядовитых и галлюциногенных. Дело в том, что последователям ислама нельзя есть растения, содержащие вещества, одурманивающие сознание и наносящие вред здоровью.

Откуда же взялся миф о негативном отношении мусульман к грибам? Оказывается, все дело в народных традициях татар, башкир, ногайцев и некоторых других народов России, большинство представителей которых исповедуют ислам. Историк Альберт Бурханов пояснил, что кочевые народы Евразии традиционно питаются мясом и молочными продуктами, а грибы в степи почти не растут. У кочевников просто сформировалось свое отношение к питанию. К тому же людей могли отпугнуть рассказы о многочисленных отравлениях грибами. К религии это не имеет никакого отношения.

Иудаизм: только без паразитов

Утверждение о том, что иудеям запрещены в пищу грибы, тоже оказывается ошибочным. Впрочем, эта религия требует от своих приверженцев повышенного внимания к продуктам питания, разделяя их на кошерные (разрешенные) и трефовые (запрещенные).

Петр Ефимович Люкимсон в своей книге "Еврейская диетология, или Расшифрованный кашрут" написал, что иудеям категорически нельзя употреблять в пищу насекомых, кроме отдельных видов кузнечиков и саранчи. Об этом говорится в недельной главе "Шмини" из третьей книги Ваикра (Книга Левит), которая касается вопросов правильного питания.

Поскольку в грибах могут быть личинки насекомых и прочие паразиты, то и есть их стоит с большой осторожностью, тщательно вычищая. Кроме того, не рекомендованы в пищу грибы, выросшие в природе, поскольку они могут быть ядовитыми.

Официальный сайт общественной организации русскоязычных жителей Израиля "Толдот Йешурун" в рубрике "Вопросы раввину" опубликовал статью "Можно ли употреблять сырые грибы?". В ней представитель иудейского духовенства Давид-Йеуда Вертлиб дал развернутый комментарий на эту тему.

По мнению раввина, лучше употреблять в пищу молодые (небольшие) грибы, поскольку старые чаще бывают поражены различными паразитами. И предпочтительнее, чтобы шляпка плотно прилегала к ножке.

"Если же шляпка не прилегает, то следует удалить пластинки на шляпке, затем промыть гриб и замочить с моющим средством, а затем нарезать весь гриб мелкими кусочками - и ножку, и шляпку - и просмотреть на наличие личинок и прогрызенных отверстий", - посоветовал Давид-Йеуда Вертлиб.

Что касается консервированных грибов, то голландские считаются чистыми, а вот произведенные в Китае и ряде других стран имеют плохую репутацию. По мнению иудейских религиозных деятелей, они сильно заражены всякими паразитами. Не доверяют раввины и сушеным грибам, поскольку они, в основном, имеют китайское происхождение. А что касается порошкового супа, то здесь рекомендовано ориентироваться на репутацию производителя, который дает гарантию на свою продукцию.

Тщательно чистить и проверять каждый гриб станет далеко не каждый человек, поэтому иудеи часто отдают предпочтение тем продуктам, в которых по определению не может быть никаких паразитов. Например, это лисички. Их даже называют "еврейскими грибами".

Лисички часто используются в народной медицине. В них содержатся полезные полисахариды, а вещество хиноманноза - настоящий враг любых паразитов. Оно приводит к гибели глистов, выводит их из организма человека, а также очищает печень и убивает болезнетворные микробы.

Грибы в других религиях

Что касается других вероисповеданий, имеющих миллионы последователей по всему миру, то отношение к грибам везде разное. Так, христиане и буддисты могут смело употреблять их в пищу, никаких запретов или негативных упоминаний о данном продукте питания в священных текстах этих двух религий не содержится.

Индуистская литература делит все продукты на три гуны (категории): высшую, среднюю и низшую. К последней гуне Бхагавадгита относит: грибы, лук, чеснок, мясо, рыбу и яйца. Эти продукты, как считается, пробуждают в людях невежество и различные пороки.

Кришнаиты исключили грибы из своего рациона, поскольку они растут по ночам, вероятно, наполняясь при этом негативной энергией. Кроме того, приверженцы этой религии не употребляют в пищу лук, чеснок, хмель и хрен, поскольку они вызывают в человеке разрушительные страсти.

А вот синтоисты, напротив, любят грибы. Особенно это относится к растущим в Японии мацутакэ, которые местные жители просто обожают. В местечке Иваидзуми (префектура Иватэ) даже существует храм, посвященный этому деликатесу. Помещение культового сооружения украшено изображениями грибов, вырезанными из дерева.