«Сухой закон» назвали причиной развала СССР
Японский журналист Мититака Хаттори заявил, что одной из причин распада СССР стало введение "сухого закона" в 1985 году. Об этом сообщает Asahi Shimbun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, именно алкоголь "повлиял на судьбу России", и в качестве аргумента он вспомнил антиалкогольную кампанию, инициированную руководителем СССР Михаилом Горбачевым.
"...она (политика "сухого закона") вызвала гнев пьющих, у которых было только одно развлечение - алкоголь, и в конечном итоге это привело к распаду СССР в конце 1991 года, а также отставке Горбачева", - заявил Хаттори.
Более того, журналист отметил, что первый президент России Борис Ельцин любил спиртное, что позволило ему "изгнать" Горбачева, являющегося противником алкогольных напитков.
Однако, уточнил журналист, жители России употребляют алкоголь реже японцев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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