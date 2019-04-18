Порой близкое знакомство с дикой природой может быть довольно пугающим - в этом на собственном опыте убедились туристы, отправившиеся в Национальный парк Крюгера (ЮАР).

Подъехав к слону, перекусывавшему зелёными ветками, люди снимали его на видео, но в какой-то момент животное решило, что ему не хватает личного пространства, и тут же растеряло всю свою невозмутимость и миролюбивость, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Слон погнался за машиной, и водителю, не имевшему возможности развернуться, пришлось спешно сдавать задом. К счастью, как только дистанция между автомобилем и слоном стала достаточно большой, животное успокоилось и прекратило преследование.

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