Иммунная система - надёжный защитник организма. Она не только борется с микробами, вирусами и прочими патогенами, но и играет очень важную роль в заживлении повреждений и ран.

Так, специализированные клетки иммунитета отправляются к месту травмы, чтобы очистить его от остатков повреждённых тканей и помочь организму начать процесс восстановления.

Однако высокая активность клеток "Армии обороны организма" не всегда приносит организму положительные результаты. Например, при травмах спинного мозга такие "гиперактивные" иммунные клетки в большом количестве устремляются через повреждённый гемато-энцефалический барьер, который в норме препятствует их проникновению в центральную нервную систему.

Попав в спинной мозг, эти клетки выводят из строя чувствительную нервную ткань, вызывают её воспаление и образование плотного рубца, который мешает восстановлению и взаимодействию нервных клеток. Из-за этого ниже места травмы возникает паралич.

Специалисты постоянно предпринимают попытки справиться с этой проблемой и избежать гиперреакции защитной системы организма. Например, ранее медики применяли глюкокортикостероидные гормоны, чаще всего метилпреднизолон - очень сильное противовоспалительное средство. Правда, от этой практики в итоге пришлось отказаться, потому что побочные эффекты воздействия препарата значительно перевешивали его благотворное влияние.

Продолжая искать новые возможности предотвратить развитие паралича, исследователи Мичиганского университета вышли на специальные наночастицы. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, они были изготовлены из биоразлагаемого полимера полилактида. Этот материал безопасен для организма человека и не даёт побочных эффектов.

Наночастицы полилактида способны связываться с иммунными клетками, двигающимися к очагу повреждения, и "перепрограммировать" их. В результате большинство потенциально опасных (в данной ситуации) клеток естественной защиты организма сворачивают со своего первоначального пути и не достигают цели.

Из-за подобного "перехвата" к месту травмы добирается не так много клеток иммунитета, и обычно вызываемое ими воспаление практически не развивается. При этом восстанавливающие способности ткани (уборка повреждений и очищение места травмы) сохраняются на высоком уровне.

Новое многообещающее средство уже успешно опробовано на мышах. Впереди клинические испытания.

Создатели рассчитывают, что при дальнейшем развитии технологий наночастицы можно будет помещать в портативные устройства типа эпинефриновой шприц-ручки (её используют для неотложной помощи при анафилактическом шоке) и вводить сразу после получения травмы.

"Иммунная система участвует в развитии аутоиммунных нарушений, рака и многих других заболеваний. Она же помогает в регенерации тканей после травм. Инструменты, которые позволят перепрограммировать иммунные клетки нужным образом, найдут широкое применение в управлении течением болезней, а также в их лечении", - отмечает в пресс-релизе университета руководитель исследования профессор Лонни Ши (Lonnie Shea).

Результаты работы группы профессора Ши опубликованы в издании PNAS.

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