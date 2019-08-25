В NASA начали расследование, возможно, первого в истории преступления на МКС, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на американские СМИ, подозреваемая - астронавт из США Энн Макклейн. Она находится в разводе со своей однополой супругой и, будучи в космосе, без ведома зашла на ее банковский счет. Ее супруга Саммер Уорден уже подала в суд за похищение личных данных. Вместе с тем она признала, что с ее счета средства не пропали.

Астронавт свою вину полностью отрицает. Она говорит, что просто проверяла семейный бюджет.

По общему соглашению, на человека, который находится на МКС, распространяются законы его страны, то есть судить Макклейн будут в США.

В NASA эту информацию комментировать не стали, подтвердив лишь, что Энн Макклейн является действующим астронавтом, пишет РИА Новости.

Макклейн провела на МКС семь месяцев, она вернулась на Землю в июне текущего года.