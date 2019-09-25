Нередко многие вместо того, чтобы записаться на прием специалиста, сваливают все на черты характера. Однако не все всегда бывает так просто. Разбираемся с признаками психического расстройства, которые легко могут замаскироваться под ваш характер.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Привычка не доводить дела до конца

Если вы за все беретесь смело и с энтузиазмом, но почти никогда не доводите свои грандиозные начинания до конца, это может быть симптомом биполярного расстройства, которое раньше было принято называть маниакально-депрессивным психозом. Это расстройство имеет две стадии: маниакальную и депрессивную. В маниакальной стадии человек почти постоянно находится в приподнятом настроении, мало спит (чувствует, что якобы высыпается за пару часов), демонстрирует повышенную речевую и двигательную активность и, как следствие, часто берется за множество новых проектов. В депрессивной - впадает в плохое настроение и апатию, чувствует заторможенность мышления и нежелание двигаться. Неудивительно, что начатые в первой стадии дела так никогда и не бывают закончены - в депрессивной стадии это просто невозможно сделать.

Если вы пару месяцев походили в спортзал, а потом бросили - это, конечно, едва ли можно считать признаком биполярного расстройства. Но если в ретроспективе своей жизни вы видите слишком много начинаний, так и не доведенных до конца, - это может быть тревожным симптомом.

Перфекционизм

Стремление доводить каждое, даже самое незначительное дело до абсолютного совершенства может быть симптомом тревожного расстройства. В том случае, если совершенства вы пытаетесь достичь из-за страха. Страха быть подвергнутой критике, страха потерять работу (притом что никаких рационально обоснованных предпосылок этому нет), страха болезни или несчастного случая и так далее. Скрупулезная, сосредоточенная работа над совершенно незначительными делами, с одной стороны, вас отвлекает, а с другой - дарит вам временное (и ложное) чувство, что все непременно будет хорошо - раз уж вы сделали все хорошо.

Если вы замечаете, что ваш перфекционизм определенно создает вам проблемы и мешает жить - скорее всего, это не черта характера.

Стремление к чистоте

Стремление создавать вокруг себя идеальную чистоту, как в операционной, - один из самых распространенных симптомов обсессивно-компульсивного расстройства, которое характеризуется навязчивыми, все время повторяющимися мыслями, тревогой и частыми одинаковыми действиями, которыми человек пытается эту тревогу снять. Эти защитные действия называются компульсиями и представляют собой определенные ритуалы, которые просто невозможно не выполнить. Некоторые виды компульсий довольно быстро наводят на мысль о том, что с вами что-то не в порядке (например, если вы боитесь наступать на трещины на асфальте или каждое утро опаздываете на работу, потому что 3 раза проверяете, выключили ли утюг), но страсть к чистоте и порядку, увы, не из их числа. Многие женщины десятилетиями не могут распознать признаки ОКР, потому что окружение поощряет их компульсивные действия: надо же, какая хорошая хозяйка, у нее всегда чистота!

Если вы просто любите чистоту и с удовольствием ее наводите - это не расстройство. Но если вы не можете лечь спать, оставив в раковине грязную чашку, если вы раздражаетесь при виде несимметрично лежащих диванных подушек, если вы уходите с вечеринки, чтобы пропылесосить до 23:00, пока можно шуметь, и моете холодильник с хлоркой, спасаясь от микробов (и нет, холодильник не был забит мясом и не стоял неделю без электричества в летний зной), - возможно, вам стоит посетить доктора.

Стремление к правильному питанию

Заботиться о своем здоровье и думать, что вы едите, - нормально. Но индивидуальная диета должна базироваться на индивидуальных же вкусовых предпочтениях. Иными словами, нормально - есть вкусно! А давиться невкусным - тревожный симптом.

То есть если вы фанатка копченых колбасок, но отказываетесь от них в пользу стейка - все в порядке: вы выбираете любимый продукт, приготовленный более полезным способом. Но если вы терпеть не можете крупы, но старательно давитесь утренней кашей, потому что это полезно, - вполне возможно, вы страдаете нервной орторексией. И "вредные" продукты вызывают у вас настоящий страх. Вполне возможно, вы считаете, что какие-то продукты однозначно вредны (всегда, без вариантов, независимо от способа приготовления) или делите людей на своих и чужих в зависимости от того, что они едят.

Орторексия - расстройство, способное серьезно повлиять на вашу жизнь: некоторые орторексики выбирают работу, увлечения и круг общения в зависимости от пищевых привычек; другие - доводят себя до истощения и болезней, вызванных неподходящим питанием. Так что если вы замечаете, что еда становится одним из самых важных аспектов твоей жизни, вы в группе риска как минимум.

Интроверсия

Интроверты и экстраверты давно стали кем-то вроде "сов" и "жаворонков": про них рисуют смешные картинки, сочиняют анекдоты и создают паблики. При этом считается, что это врожденная и совершенно естественная черта личности, но на самом деле это не совсем так: иногда "типичный интроверт" может с детства страдать недиагностированным психическим расстройством, а "типичный экстраверт" может просто талантливо изображать экстраверта (яркий пример - комики, многие из которых в обычной жизни довольно замкнутые, необщительные и угрюмые люди).

При этом интроверсию нельзя назвать расстройством личности в том случае, если она не мешает вам жить: например, вы выбрали профессию, не предполагающую общение с людьми, нашли себе партнера, который не считает, что хороший вечер - это вечер в гостях или на вечеринке, и вы не впадаете в ступор, когда люди на улице говорят: "Ой, какая у вас милая собачка, как его зовут?"

Но если необходимость позвонить незнакомому человеку вызывает у вас панику, если вы заказываете продукты на дом не потому, что так удобнее, а потому, что так не придется говорить продавцу "Здравствуйте!", если при слове "совещание" вы покрываетесь холодным потом - вы, возможно, и правда интроверт. Но интроверт с генерализованным тревожным расстройством. И с этим надо что-то делать.

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