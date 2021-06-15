Ученые выяснили, что собаки могут считать не хуже двухлетних детей

Американские ученые из университета Эмори в Атланте выяснили, что понимание числовых величин у собак вызывает активность мозга как у человека. Проведенное исследование позволило им прийти к выводу, эти животные лучше разбираются в математике, чем двухлетние дети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ребекка Уэст из университета Де Монфор и Роберт Янг из Папского католического университета Минас-Жерайс в Бразилии доказали, что собаки могут понимать простую арифметику. Для этого они использовали метод "предпочтительный взгляд", при помощи которого ранее специалисты оценивали возможность младенцев считать.

В рамках эксперимента 11 собакам показали лакомство, после чего его поставили за низкий экран. После им показали еще одно лакомство, положив рядом с первым. После того, как экран убрали для демонстрации двух лакомств, собаки не показали интереса. Однако когда ученые убирали лакомство или добавляли дополнительное, чтобы собаки видели одно или три угощения, они демонстрировали признаки удивления.

Животные, как и младенцы, посчитали и знали, что ответ перед ними неправильный.

По мнению ученых, у собак есть интеллект, развитие которого можно сравнить с интеллектом ребенка двух с половиной лет. Особые способности к счету выявили у бордер-колли, спаниелей и лабрадоров.

Собачий психолог доктор Стэнли Корен из университета Британской Колумбии отметил, что собаки "могут и не быть Эйнштейнами, но, несомненно, они ближе к людям, чем мы думали".

При этом отмечается, что пока нельзя говорить о превосходстве интеллекта кошек или собак, поскольку их реакции часто трудно оценить.