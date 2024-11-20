https://news.day.az/unusual/1709082.html Семейная драма в зоопарке - ВИДЕО В московском зоопарке произошла семейная драма. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, пандочка Катюша, как любой ребенок, радуется снегу. В ожидании сугробов звереныш валяется в снежинках, а мама баловство пресекает решительными мерами.
Семейная драма в зоопарке - ВИДЕО
В московском зоопарке произошла семейная драма.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, пандочка Катюша, как любой ребенок, радуется снегу.
В ожидании сугробов звереныш валяется в снежинках, а мама баловство пресекает решительными мерами.
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