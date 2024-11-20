Семейная драма в зоопарке

В московском зоопарке произошла семейная драма.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, пандочка Катюша, как любой ребенок, радуется снегу.

В ожидании сугробов звереныш валяется в снежинках, а мама баловство пресекает решительными мерами.