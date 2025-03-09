Древние ледники помогли развиться жизни

Ученые из Университета Кертина выяснили, что массивные ледники, существовавшие сотни миллионов лет назад, действовали как гигантские бульдозеры, изменяя поверхность Земли и создавая условия для появления сложной жизни. Работа опубликована в журнале Geology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая работа ученых показала, что в процессе движения ледники выскребали породы и высвобождали ключевые минералы, которые изменяли химический состав океанов.

По словам ведущего автора работы, профессора Криса Киркланда, ледниковая активность запускала цепную реакцию, которая повлияла на всю планету.

"Когда эти массивные ледяные покровы таяли, они вызывали мощные наводнения, смывая в океаны элементы, такие как уран. Это изменило химический состав воды в критический момент, когда только начинала развиваться более сложная жизнь", - пояснил профессор Киркланд.

Исследователи отмечают, что эти данные помогают лучше понять взаимосвязь между земной корой, океанами, атмосферой и климатом. Кроме того, работа проливает свет на современные климатические изменения. Древние природные катаклизмы показывают, что климатические сдвиги могут кардинально менять условия жизни на Земле.

"Земля переживет любые изменения, но условия, делающие ее пригодной для жизни, могут сильно измениться. Изучение древних климатических катастроф помогает нам предсказать, как нынешние изменения климата могут повлиять на планету", - добавил профессор Киркланд.