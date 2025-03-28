Удаление смартфона не решает проблему концентрации

Ученые из Лондонской школы экономики выяснили, что простого удаления смартфона из зоны досягаемости недостаточно для повышения концентрации.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Frontiers in Computer Science.

Исследователи провели эксперимент, в котором участники работали в изолированном помещении два дня. В одном случае смартфоны лежали на рабочем столе, в другом - на расстоянии 1,5 метра. Результаты показали, что при ограниченном доступе к телефону люди все равно находили другие способы отвлечься, переключаясь на ноутбуки.

Автор исследования, доктор Макси Хайтмайер, отмечает, что проблема не в самом устройстве, а в привычках пользователей и в механизмах, заложенных в мобильных приложениях.

"Смартфон - это наш центр коммуникации, источник информации и развлечений. Даже если у нас нет конкретной цели, мы знаем, что он всегда может нас развлечь", - объяснил он.

Хайтмайер подчеркивает, что современные цифровые продукты разработаны таким образом, чтобы удерживать внимание пользователей как можно дольше. Поэтому борьба с отвлечением требует не только самоконтроля, но и более широких мер по защите пользователей, особенно молодых.