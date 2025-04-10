Назван самый счастливый город в мире

Копенгаген признан самым счастливым городом в мире согласно новому рейтингу, составленному Лондонским институтом качества жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в пятерку лучших попали Цюрих (Швейцария), Сингапур, Орхус (Дания) и Антверпен (Бельгия).

Аналитики оценивали города, основываясь на шести критериях: общее благосостояние (образование, государственная поддержка, жилье), управление (вовлеченность граждан, доступность открытых данных, электронные услуги), экология (зеленые пространства, качество воздуха, уровень переработки), экономика (валовой внутренний продукт, уровень безработицы), здоровье (медицинское обслуживание, психическое здоровье, баланс между работой и личной жизнью), мобильность (транспортная система, качество обслуживания, стоимость проезда, количество дорожно-транспортных происшествий).

Каждый город оценивался по установленным критериям, в результате чего ему присваивались баллы, которые затем суммировались. В зависимости от набранных баллов города были распределены на три категории: Golden Happiest, Silver и Bronze. В общий рейтинг вошло 200 городов.