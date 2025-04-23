3-летний Моцарт из Санкт-Петербурга удивил соцсети своим мастерством

В Санкт-Петербурге появился юный Моцарт, который на слух подбирает мелодии.

Как передает Day.Az, малыш Гавриил в 3 года играет на пианино "Калинку-малинку", танец феи Драже из "Щелкунчика" и "Ave Maria" композитора Вавилова. Мама мальчика рассказала ТВЦ, что интерес к музыке у него появился случайно. Гаврюша сидел на коленях сестры, когда она играла на пианино. Малыш наблюдал за пальцами, а затем повторял аккорды.

Сейчас он учится играть "хаотично", повторяя понравившиеся мелодии на слух. Мама малыша считает, что этот хаос способствует творческому развитию ребёнка, поэтому в музыкальную школу его пока отдавать не будут.