Зафиксирована опасность для Земли в космосе

Ученые из Бразилии обнаружили, что некоторые астероиды, движущиеся по орбите рядом с Венерой, могут сближаться с Землей и представлять опасность - даже несмотря на то, что ранее такие объекты считались безопасными.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано на платформе arXiv.

Сейчас известно всего 20 венерианских коорбитальных астероидов. Почти все они имеют нестабильные, "хаотичные" траектории, и лишь один - предсказуемую. Это может быть связано не с редкостью астероидов, а с тем, что их сложно наблюдать с Земли: они часто скрыты в солнечном блике и движутся непредсказуемо.

Чтобы оценить возможную угрозу, исследователи смоделировали поведение сотен гипотетических астероидов и проследили их траектории на 36 000 лет вперед. Некоторые из них действительно пересекали орбиту Земли, что делает их потенциально опасными.

По мнению авторов, обнаружить все скрытые объекты с Земли будет сложно даже с помощью Обсерватории Веры Рубин. Они предлагают запуск специальной миссии в окрестности Венеры или к точке L1 между Солнцем и Землей - только так можно будет вовремя найти и отслеживать эти "невидимые" угрозы.