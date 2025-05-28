На пляжах Анапы новая напасть

В Анапе новая напасть. Местные пляжи захватили водоросли - камка.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Экологи утверждают, что это совершенно нормально, но нетипично для этого времени года.

Чем грязнее и теплее вода, тем больше будет водорослей, поясняют специалисты.

Ранее мы сообщали, что на популярном туристическом пляже нашли тушу кашалота.