https://news.day.az/unusual/1756249.html На пляжах Анапы новая напасть - ВИДЕО В Анапе новая напасть. Местные пляжи захватили водоросли - камка. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Экологи утверждают, что это совершенно нормально, но нетипично для этого времени года. Чем грязнее и теплее вода, тем больше будет водорослей, поясняют специалисты.
На пляжах Анапы новая напасть - ВИДЕО
В Анапе новая напасть. Местные пляжи захватили водоросли - камка.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Экологи утверждают, что это совершенно нормально, но нетипично для этого времени года.
Чем грязнее и теплее вода, тем больше будет водорослей, поясняют специалисты.
Ранее мы сообщали, что на популярном туристическом пляже нашли тушу кашалота.
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