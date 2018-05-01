Папа римский назвал труд фундаментальным элементом достоинства человека

Папа римский Франциск 1 мая, когда Римско-католическая церковь отмечает день святого Иосифа труженика, напомнил, что труд является основополагающей частью человеческого достоинства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы отмечаем день святого Иосифа труженика, помня о том, что труд является фундаментальным элементом достоинства личности", - написал понтифик в своем микроблоге в Twitter.

​Праздник святого Иосифа труженика как покровителя всех трудящихся в 1955 году учредил папа римский Пий XII, придав таким образом светскому празднику новое религиозное измерение. Иосиф труженик является для христиан образцом терпения и трудолюбия.

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