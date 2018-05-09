Всю технику парада Победы уместили в одном ролике - ВИДЕО

"Российская газета" представила ролик со всей боевой техникой, которая 9 Мая примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В частности, на видео рассказывается о новейшем российском оружии - перехватчике МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и истребителе пятого поколения Су-57, а также беспилотных самолете и вертолете семейства "Корсар".

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