Всю технику парада Победы уместили в одном ролике - ВИДЕО
9 мая 2018 09:42 123
"Российская газета" представила ролик со всей боевой техникой, которая 9 Мая примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
В частности, на видео рассказывается о новейшем российском оружии - перехватчике МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и истребителе пятого поколения Су-57, а также беспилотных самолете и вертолете семейства "Корсар".
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