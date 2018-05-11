Бриллиант после 300 лет службы королям уйдет с молотка - ВИДЕО

Этот изысканный синий бриллиант Farnese Blue 300 лет принадлежал королевским семьям. А теперь он станет одним из интереснейших лотов на торгах Sotheby's в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на ntdtv.ru.

Драгоценность добыли на месторождении алмазов в Голконде в Индии. Специалисты описывают цвет бриллианта как тёмно-серо-голубой.

[Даниэла Маскетти, эксперт аукционного дома Sotheby's]: "Он особенный по двум причинам. Во-первых, у этого бриллианта в шесть каратов фантастический синий цвет. Во-вторых, у него удивительная история".

В начале XVIII века бриллиант подарили Изабелле Фарнезе - супруге короля Испании Филиппа V. После этого драгоценным украшением владели её многочисленные потомки.

[Даниэла Маскетти, эксперт аукционного дома Sotheby's]: "Этот изумительный бриллиант побывал в королевских семьях Испании, Франции, Италии и Австрии. Мы можем проследить его 300-летнюю историю. Удивительно и то, что королевские ювелиры не знали о нём. Поэтому бриллиант не попал в списки важных исторических драгоценностей".

Аукционисты рассчитывают продать Farnese Blue за четыре-пять миллионов долларов.

Дом Sotheby's также выставит на торги кольцо с круглым бриллиантом весом более 50 карат. За него планируют выручить до восьми миллионов долларов. Ещё один ценный лот - бриллиант почти в 52 карата. Его оценивают в восемь-девять с половиной миллионов долларов.

[Оливье Вагнер, эксперт аукционного дома Sotheby's]: "Сейчас цветные бриллианты в моде. Все хотят покупать такие, особенно голубые и розовые. Но вот эти два камня - наилучшая инвестиция для тех, кто планирует приобрести превосходнейший бриллиант. Рынок больших бриллиантов снова на подъёме, и их сложно найти, особенно по такой цене".

Аукцион Sotheby's пройдёт в Женеве 15 мая.

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