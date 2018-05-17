Африканский леопард поиграл с ногой отважного туриста - ВИДЕО

Общительный леопард подошел к туристу и поиграл с его ногой. Издание Daily Mail публикует видео забавного происшествия.

Ролик был снят в северной части Ботсваны. По словам автора, с чьей ногой познакомился леопард, хищник его совсем не испугал - он был похож на большого котика, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Леопард потрогал и понюхал ногу туриста, а когда водитель автомобиля завел мотор, поспешил убежать на безопасное расстояние.

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