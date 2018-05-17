Африканский леопард поиграл с ногой отважного туриста - ВИДЕО

17 мая 2018 13:13

Общительный леопард подошел к туристу и поиграл с его ногой. Издание Daily Mail публикует видео забавного происшествия.

Ролик был снят в северной части Ботсваны. По словам автора, с чьей ногой познакомился леопард, хищник его совсем не испугал - он был похож на большого котика, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Леопард потрогал и понюхал ногу туриста, а когда водитель автомобиля завел мотор, поспешил убежать на безопасное расстояние.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Африканский леопард поиграл с ногой отважного туриста

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az