Грузовик протаранил легковушку и загорелся, превратив дорогу в ад - ВИДЕО

Грузовик врезался в легковушку, протащив её по шоссе и полыхая пламенем. Виновником аварии стал водитель другого автомобиля, который пропустил поворот и сдавал назад прямо на дороге, сообщает Mirror.

ДТП произошло в Техасе, США. Удивительно, но мужчина, находившийся за рулём грузовика, не пострадал, а тот, который сидел в легковушке, отделался травмами, неопасными для жизни, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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