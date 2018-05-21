Грузовик протаранил легковушку и загорелся, превратив дорогу в ад - ВИДЕО

21 мая 2018 15:42

Грузовик врезался в легковушку, протащив её по шоссе и полыхая пламенем. Виновником аварии стал водитель другого автомобиля, который пропустил поворот и сдавал назад прямо на дороге, сообщает Mirror.

ДТП произошло в Техасе, США. Удивительно, но мужчина, находившийся за рулём грузовика, не пострадал, а тот, который сидел в легковушке, отделался травмами, неопасными для жизни, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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Грузовик протаранил легковушку и загорелся, превратив дорогу в ад

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