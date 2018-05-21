Следы Атлантиды: видео необычного музея в Мексике - ВИДЕО
21 мая 2018 17:41 78
CGTN опубликовало видео из одного из самых необычных музеев, который находится в Мексике. Точнее в ее территориальных водах, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Под толщей воды у побережья Канкуна расположены более 500 скульптур, включая изображения людей, машин и домов.
Инсталяции представляют собой соединение искусства и процесса жизни подводного мира.
Экспозиция занимает более 420 квадратных метров, а ее суммарный вес составляет более 200 тонн.
Скульптуры созданы из специальных материалов, которые обжили кораллы и морские обитатели.
Музей является частью комплекса рифов.
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