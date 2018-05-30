Сирийские военные разминировали район Ярмук под Дамаском - ВИДЕО

Следы химикатов российские и сирийские военные находят практически в каждом освобожденном районе пригорода Дамаска. Исключением не стал и Ярмук. Сегодня туда вновь начали возвращаться мирные жители, которые бежали от террористов. Но перед этим все кварталы были тщательно проверены и обезврежены, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Римма Аль Кадра разрыдалась прямо во время интервью. Война для нее закончилась, но она заплатила за это страшную цену. Когда террористы захватили Ярмук, ей пришлось бежать, а ее дочь погибла.

Мирных жителей сегодня впервые пустили в освобожденные пригороды Дамаска и для многих это событие стало праздником со слезами на глазах. Утром перед блокпостом в Ярмуке выстроилась очередь из желающих посетить места, где они когда-то жили, а днем эти же люди растерянно бродили между развалинами, пытаясь понять, как теперь пройти к своим домам. Некогда процветавший населенный пункт изменился до неузнаваемости.

Буквально за каждым углом - чудовищные пейзажи, образовавшиеся в результате ожесточенных боевых действий. Танк стрелял вдоль улицы, да так и остался здесь. Люки машины открыты - возможно, экипажу удалось спастись. Напротив, в подвале дома - бойницы. Стоит подойти и рассмотреть их поближе - понимаешь, что это не просто ДОТ, а бывший штаб террористов. Повсюду - горы макулатуры: распечатки приказов на арабском, всевозможные документы и агитационные боевые листки.

Боевики превратили весь город в один мощный укрепрайон. Все стены внутри домов пробиты насквозь, чтобы можно было быстро передвигаться между комнатами. В округе нет ни одного здания, в котором из подвала не вел бы ход на соседнюю улицу. В подземельях террористы планировали вылазки в сторону правительственных войск, а вот здесь, вероятно, работали, с какими-то химикатами. На полу - самодельные противогазы, изготовленные явно по одному образцу.

Сколько лет, сил и терпения понадобится для того, чтобы превратить эти руины обратно в цветущий город - сложно сказать. Но наша собеседница Римма Аль Кадра уверена: когда-нибудь это точно случится. Возможно, она даже вернется работать в свою любимую школу.

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