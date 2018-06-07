Белый медведь ограбил склад продуктов и застрял в окне - ВИДЕО

Голодный белый медведь забрался на склад продуктов на острове Западный Шпицберген, Норвегия, и устроил там настоящий погром. Зверь разбил несколько бутылок с вином, объелся тёмным шоколадом и попытался сбежать, но застрял в окне, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Испуганного медведя обнаружила одна из работниц отеля Radio Adventure Hotel, которому и принадлежит склад. Женщина обошла здание и обнаружила, что входная дверь повреждена.

"Он умудрился пробраться в хранилище напитков и закрыть за собой дверь, заблокировав единственный выход"

Сотрудница отеля сразу же вызвала спасателей, но, услышав шум вертолёта, медведь запаниковал и сумел самостоятельно вырваться из ловушки.

"Вырвавшись на свободу, он побежал на берег, бросился в воду и быстро уплыл", - сказала Малин, работница отеля.

После того, как зверь покинул место преступления, женщина выяснила, что он поломал стойки, разбил несколько бутылок с вином и уничтожил большое количество тёмного шоколада. Сейчас мохнатый грабитель разгуливает на свободе, никаких мер в его отношении предпринято не было.

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