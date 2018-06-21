США могут отказаться работать с Human Rights Watch

США могут отказаться работать с международной правозащитной организацией Human Rights Watch и другими группами, которые не поддержали предложенную Вашингтоном реформу Совета ООН по правам человека. Соответствующее письмо постпред США при ООН Никки Хейли направила HRW, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вы должны знать, что ваши усилия не дать ход переговорам (о реформе СПЧ ООН) и мешать реформе стали одной из причин выхода США из Совета", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

В прошлом месяце США распространили среди небольшой группы стран проект резолюции "об усилении СПЧ" для изучения. "На данный момент мы не получили ни одной письменной поправки ни от одного из государств. Единственными написанными документами стали демарши России и Китая, а также ваше совместное письмо (письмо от 18 правозащитных организаций) которые обращаются к государствам-членам с одной и той же просьбой - выступить против нашей резолюции и не включаться в работу по тексту", - пишет Хейли.

"США продолжат быть лидером в борьбе за права всех людей и привлечении внимания международной общественности к массовым преступлениям. Мы будем рады работать с неправительственными организациями, которые разделяют эти цели, но не с организациями, которые их подрывают", - заключила постпред США при ООН.

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