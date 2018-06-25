Известный турецкий футболист избран депутатом
25 июня 2018 10:16 482
Среди избранных на парламентских выборах в Великое национальное собрание Турции есть и известные спортсмены страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, известный турецкий футболист, бывший игрок сборной страны Алпай Озалан и мотоциклист Кянан Софуоглу избраны депутатами.
Кандидатуры А.Озалана и К.Софуоглу были выдвинуты правящей Партией справедливости и развития. Бывший футболист избран депутатом от Измира. К.Софуоглу в Великом национальном собрании будет представлять Сакарью.
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