Путин подписал Конвенцию о правовом статусе Каспия

Президент России Владимир Путин принял предложение правительства страны о подписании конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Соответствующее распоряжение президента России размещено на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Считать целесообразным осуществить подписание конвенции, предусмотренной настоящим распоряжением на высшем уровне", - отмечается в документе.

В этой связи Министерство иностранных дел России в ходе переговоров о подписании указанной конвенции получает право вносить в её одобренный проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Отметим, что 5 декабря 2017 года министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам состоявшейся в Москве встречи глав МИД стран "Каспийской пятёрки" заявил, что её участники договорились по всем ключевым положениям конвенции о правовом статусе Каспия.

Работа над рамочным документом продолжалась почти 20 лет. Как подчеркнул Лавров, текст документа фактически готов к подписанию лидерами России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении на пятом Каспийском саммите, который пройдёт в Казахстане в текущем году.

Лавров заявил, что в ближайшее время будет проведена редакторская доработка конвенции, перевод на национальные языки и внутригосударственная подготовка к подписанию в каждой из стран.

В начале июня замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что проведение саммита "Каспийской пятёрки", на котором предполагается подписать конвенцию о правовом статусе моря, намечается на август.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook