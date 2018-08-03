Схватка леопарда с дикобразом попала на камеры - ВИДЕО

Посетитель Национального парка Крюгера в ЮАР стал очевидцем поединка между леопардом и дикобразом, передает Day.Az со ссылкой на sputnik-news.ee.

Хищник пытался ударить дикобраза лапой, но тот, ощетинившись, не подпускал его к себе.

Чем закончилась схватка двух животных - смотрите на видео.

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