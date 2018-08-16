Молниеносная атака леопарда на спасателей, попала на видеокамеру в Индии - ВИДЕО

16 августа 2018 17:44

Житель города Питхорагарх (регион Кумаон, штат Уттаракханд, Индия) рано утром, 12 августа обнаружил хищника в своём жилище и вызвал спасателей, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Леопард, пойманный в одной из комнат дома, увидев спасателей, которые столпились у ограждения, совершил молниеносную атаку. Но металлическая ограда спасла людей от клыков хищного зверя.

Спасателям удалось при помощи хитрости вынудить леопарда забраться в клетку, после чего опасный пленник был выпущен подальше от населённого пункта.

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Молниеносная атака леопарда на спасателей, попала на видеокамеру в Индии

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