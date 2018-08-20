Сирийские братья встретились на Хадже спустя 7 лет - ВИДЕО

20 августа 2018 12:07

Двое братьев, разлученных с 2011 года из-за гражданской войны в Сирии, случайно встретились во время Хаджа в Мекке.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие медиа, увидев рыдающих обнявшихся рыдающих братьев, окружающие не смогли сдержать слез.

По информации, один из братьев живет в Иордании, другой в Сирии.

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Suriyalı qardaşlar 7 il sonra Həcc ziyarətində qarşılaşdıla

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