Сирийские братья встретились на Хадже спустя 7 лет - ВИДЕО

Двое братьев, разлученных с 2011 года из-за гражданской войны в Сирии, случайно встретились во время Хаджа в Мекке.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие медиа, увидев рыдающих обнявшихся рыдающих братьев, окружающие не смогли сдержать слез.

По информации, один из братьев живет в Иордании, другой в Сирии.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

