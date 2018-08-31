Сотни рыб ради их спасения сбросили с аэроплана и заставили полететь - ВИДЕО
31 августа 2018 13:22 485
Необычным способом воспользовались сотрудники Агентства охраны природы американского штата Юта, чтобы поддержать экологию в труднодоступных районах.
Как оказалось, самым быстрым и безопасным вариантом распространения рыбы в горных озерах является перелет на самолете, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах видно, как в нижней части самолета открывается люк, после чего происходит сброс форели. Авторы утверждают, что маленький размер рыб обеспечивает им безопасное падение. Отмечается, что данный способ используется с 1950-х годов.
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