Гиена случайно спасла антилопу, отбив её у леопарда - ВИДЕО

Туристы Пит Ван Шальквик вместе со своей супругой, стали свидетелями схватки между двумя хищниками, произошедшей возле небольшого водоёма, недалеко от города Кваггапан, на территории заповедника Крюгера (ЮАР), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Супружеская пара, путешествующая по природоохранному парку, неожиданно оказались на месте охоты леопарда, который подкараулил импалу возле водоёма. Схватив свою добычу, хищник потащил её в сторону леса. Но леопард не успел приступить к трапезе, как возле водоёма появилась гиена, чуть позже обнаружившая конкурента в кустах. После чего произошла схватка, в ходе которой леопард, не намного уступающий в размерах своему противнику, позорно капитулировал, бросив добычу.

Со слов супругов, антилопа, воспользовавшись моментом, пока хищники выясняли отношения, успела убежать с места потасовки.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

