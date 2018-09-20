Леопард стащил собаку со двора частного владения в Индии - ВИДЕО

Камеры наружного наблюдения, установленные в частном жилище, находящемся недалеко от города Котагири (район Нилгирис, штат Тамил-Наду, Индия), поздно ночью, 15 сентября зафиксировали драматичный момент похищения леопардом домашнего питомца, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Леопард проник на территорию частного владения и без труда поймал собаку, которая, предчувствуя беду, попыталась вызвать хозяев, чтобы они открыли ей дверь.

Со слов владельца бедного животного, он слышал лай своего пса, но не придал этому значения. Когда же утром домовладелец не обнаружил во дворе домашнего питомца, то забил тревогу, а просмотрев записи с камер видеонаблюдения, понял, что дальнейшие поиски собаки бесполезны.

По информации местных СМИ, жители Котагири в последнее время постоянно сталкиваются с медведями, леопардами и дикими кабанами, в поисках пищи, забирающимися в жилища людей.

"Департамент, занимающийся дикими животными, должен положить этому конец. В прошлом месяце медведица с двумя детёнышами наведалась в частный дом. К счастью, тогда никто не пострадал", - заявил 47-летний местный житель П. Маниваннан после инцидента с собакой в интервью индийскому телеканалу.

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