Пешеходы наказали невежливого водителя - ВИДЕО

21 сентября 2018 17:03

Житель Лидса (Англия), остановившийся на переходе, чтобы пропустить пешеходов, оказался не слишком вежливым водителем, ведь он заехал на "зебру", передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Находчивые люди не растерялись и не стали обходить машину, а полезли прямо через её капот.

Позже выяснилось, что ролик был постановочным, а все пешеходы оказались младшими родственниками автомобилиста. В какой-то момент весёлое семейство решило немного пошутить, а заодно и снять поучительные кадры о взаимном уважении на дороге.

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Пешеходы наказали невежливого водителя

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