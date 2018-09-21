Пешеходы наказали невежливого водителя - ВИДЕО

Житель Лидса (Англия), остановившийся на переходе, чтобы пропустить пешеходов, оказался не слишком вежливым водителем, ведь он заехал на "зебру", передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Находчивые люди не растерялись и не стали обходить машину, а полезли прямо через её капот.

Позже выяснилось, что ролик был постановочным, а все пешеходы оказались младшими родственниками автомобилиста. В какой-то момент весёлое семейство решило немного пошутить, а заодно и снять поучительные кадры о взаимном уважении на дороге.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

