Верблюд взбесился и чуть не затоптал двух журналистов во время съемок - ВИДЕО

В Кении во время съемок телепередачи верблюд сбросил и чуть не затоптал тележурналиста Туку Кариуки (Thuku Kariuki) и его ассистента. Видео инцидента опубликовал таблоид Daily Mail.

Случай произошел во время записи сюжета о ежегодном верблюжьем дерби в заповеднике Самбуру. Журналист планировал появиться в кадре верхом на верблюде. Усевшись на лежащее животное, он приготовился к съемке. Однако когда верблюд резко встал на ноги, он сбросил со спины журналиста и его помощника. Затем испуганное животное отбежало от съемочной группы.

Кариуки пытался вновь заставить парнокопытное лечь, схватив его за ногу. Однако верблюд громко кричал и не двигался с места. Помощник журналиста стоял в стороне и смеялся над происходящим, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Maralal International Camel Derby - это престижное мероприятие, проходящее неподалеку от северокенийского города Маралал. Оно привлекает множество местных профессиональных наездников и зрителей со всего мира.

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