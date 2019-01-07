Слон затоптал человека, пытавшегося его загипнотизировать - ВИДЕО

На юге Шри-Ланки слон затоптал человека, пытавшегося его загипнотизировать. На видео мужчина подходит к слону, который пасется в поле. Он пытается сделать руками жест, словно останавливая животное, но слон не поддался и затоптал мужчину, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На помощь ему подбежал товарищ, но было уже поздно.

Инцидент произошел в Катарагаме недалеко от национального парка "Яла".

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