Огромный слон напал на туристов во время сафари - ВИДЕО

5 февраля 2019 17:56

В индийском штате Карнатака на юго-западе страны на группу туристов, ехавшую в экскурсионном автомобиле, напал слон. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На кадрах ролика, опубликованного в Сети, видно, как животное бежит за джипом, в котором сидят люди. Слон прекратил погоню, когда машина с туристами удалилась от места его обитания, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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Огромный слон напал на туристов во время сафари

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