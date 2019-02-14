В Африке впервые за 100 лет заметили редкого черного леопарда - ВИДЕО

14 февраля 2019 14:35

В Кении при помощи специальной камеры удалось запечатлеть крайне редкое животное - черного леопарда. Такие кадры сделал 35-летний британец по имени Уилл Беррард-Лукас. Стоит отметить и то, что в прошлый раз подобный представитель семейства кошачьих был сфотографирован в Африке более 100 лет назад. Таких диких кошек люди обычно называют черными пантерами, но на самом деле они не представляют собой самостоятельного вида, а относятся к леопардам или ягуарам, передает Day.Az со ссылкой на trinixy.ru.

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В Африке впервые за 100 лет в объектив камеры попал черный леопард

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