В Африке впервые за 100 лет заметили редкого черного леопарда - ВИДЕО

В Кении при помощи специальной камеры удалось запечатлеть крайне редкое животное - черного леопарда. Такие кадры сделал 35-летний британец по имени Уилл Беррард-Лукас. Стоит отметить и то, что в прошлый раз подобный представитель семейства кошачьих был сфотографирован в Африке более 100 лет назад. Таких диких кошек люди обычно называют черными пантерами, но на самом деле они не представляют собой самостоятельного вида, а относятся к леопардам или ягуарам, передает Day.Az со ссылкой на trinixy.ru.

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