Леопард утащил собаку, спящую возле дома в Индии - ВИДЕО
16 февраля 2019 11:44 366
В объектив камеры видеонаблюдения, установленной на частном доме в деревне Хулиюр-Дурга, находящейся недалеко от города Кунигала (штат Карнатака, Индия), 12 января попал момент похищения домашнего пса, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Леопард подкрался к спящим возле дома собакам и, схватив одну из них, сбежал. Соплеменники похищенного животного попытались догнать хищника, но он оказался слишком быстр для них.
Хозяин бедного пса обратился к местным лесничим с просьбой поймать леопарда, так как это был не первый подобный случай нападения на домашних питомцев, зафиксированный на территории деревни.
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