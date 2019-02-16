Леопард утащил собаку, спящую возле дома в Индии - ВИДЕО

16 февраля 2019 11:44

В объектив камеры видеонаблюдения, установленной на частном доме в деревне Хулиюр-Дурга, находящейся недалеко от города Кунигала (штат Карнатака, Индия), 12 января попал момент похищения домашнего пса, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Леопард подкрался к спящим возле дома собакам и, схватив одну из них, сбежал. Соплеменники похищенного животного попытались догнать хищника, но он оказался слишком быстр для них.

Хозяин бедного пса обратился к местным лесничим с просьбой поймать леопарда, так как это был не первый подобный случай нападения на домашних питомцев, зафиксированный на территории деревни.

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Леопард утащил собаку, спящую возле дома в Индии

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