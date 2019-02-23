Крупное животное ударило плот с туристами, которые попадали в воду. Одна женщина ударилась головой об камень, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

В Таиланде слон напал на туристов, сплавляющихся по реке. Хозяин животного утверждает, что тот хотел поиграть. Об этом сообщает тайский сайт brighttv.

Таец 38-летний Дечаторн Састрадечават устроил туристам из Бангкока попросили сплав на плотах по реке. С берега туристов заметил слон и бросился к ним.

Животное ударило один из плотов из-за чего люди попадали в воду. Одна женщина получила травму из-за удара головой об камень. Ролик снял провожатый туристов.

Хозяин слона извинился перед пострадавшими и оплатил больничные расходы. Мужчина отмечает, что слон взрослый и умный. Скорее всего животное хотело поиграться с людьми.

Также глава местного туристического ведомства Кессарин Тункау предположила, что слона могло испугать шумное поведение туристов.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

