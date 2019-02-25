Слон чуть не перевернул автомобиль туристов - ВИДЕО
25 февраля 2019 16:36 22
Туристическая группа подверглась нападению наглого местного обитателя, на территории заповедника Мореми, у лагуны Ксаканакса (Xakanaxa Lagoon), в дельте реки Окаванго, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Взрослый слон, учуяв запах еды, пришёл в туристический кемпинг и устроил обыск в одном из транспортных средств, в котором была открыта задняя дверь. Употребив в пищу съестные припасы, обнаруженные в салоне внедорожника, дикий зверь попытался перевернуть машину, но крики людей остановили его и он покинул территорию туристического лагеря.
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