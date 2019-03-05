В индийском штате Керала, расположенном на юге страны, слон раздавил погонщика, который заставлял животное сесть, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает Daily Mail, 40-летний мужчина омывал слона и принялся охаживать его палкой. В конце концов индус настолько сильно ударил подопечного, что подскользнулся и упал - в этот момент питомец как раз садился.

Мужчина оказался раздавлен тушей слона. На помощь прибежал другой погонщик, но он уже не мог ничем помочь погибшему.

Экспертиза показала, что погонщик умер мгновенно.

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