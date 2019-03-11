Во время сафари-тура неподалёку от Джалпайгури (Индия) люди убедились, что слоны не всегда бывают спокойными, невозмутимыми и мирными созданиями, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Дикий слон, выбежавший на дорогу, оказался вовсе не добрым. Он за что-то рассердился на туристов в одной из машин и бросился вдогонку, чем, конечно, напугал всех окружающих.

К счастью, все участники драматической сцены всё-таки сумели разойтись по-мирному. Слон вернулся в лес, а туристы уехали с места происшествия - правда, унося с собой в качестве "сувенира" не слишком приятные впечатления.

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