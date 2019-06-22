https://news.day.az/world/1131408.html В Канаде слон покалечил дрессировщика
В Канаде слон покалечил дрессировщика
В расположенном вблизи канадского города Кеймбридж (Онтарио) парке дикой природы слон напал на дрессировщика. Об этом сообщает CTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Телеканал, ссылаясь на полицейских, отмечает, что получивший ранения 30-летний мужчина был отправлен в больницу воздушным транспортом.
Представитель службы скорой помощи рассказал CTV, что дрессировщик получил "серьезные травмы". Других подробностей инцидента не сообщается.
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