https://news.day.az/world/1138425.html У болельщиков "Ювентуса" нашли целый арсенал оружия и экстремистскую литературу
У болельщиков "Ювентуса" нашли целый арсенал оружия и экстремистскую литературу
Итальянская полиция в ходе рейда обнаружила у группировки болельщиков "Ювентуса" склад с оружием. В арсенале была даже ракета класса "Земля-воздух", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Полиция Турина обнаружила холодное и огнестрельное оружие, в том числе, и автоматическое. Также были найдены несколько ящиков с боеприпасами. Но главной находкой стала ракета класса "земля-воздух", стоящая на вооружении армии Катара.
Кроме того, у фанатской группировки, придерживающейся ультраправых взглядов, была найдена экстремистская литература, в том числе, и нацистского толка. Три участника группы, в том числе и политик Фабио Дель Берджоло, были задержаны.
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