Президент РФ Владимир Путин во вторник внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау (Казахстан) 12 августа 2018 года. Текст размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном на V Каспийском саммите, который прошел в Актау. Работа над ней шла с 1996 года.

Согласно пояснительным материалам, "конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств". "В соответствии с конвенцией к основным принципам деятельности ее сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам", - отмечается в сопроводительных документах.

В тексте самой конвенции подчеркивается, что ее участники действуют на основе принципов уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства, "использования Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества", "обеспечения безопасности и стабильности в Каспийском регионе". Стороны при этом обязались обеспечивать стабильный баланс вооружений на Каспийском море, вести военное строительство "в пределах разумной достаточности с учетом интересов всех" подписантов.

Каспийское море - крупнейший на Земле замкнутый водоем, который причисляют как к озерам (бессточный водоем), так и к морям (из-за очень больших размеров).

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