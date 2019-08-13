https://news.day.az/world/1146877.html Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 65 человек
Оползень был вызван проливными дождями. Из-за сильных ливней несколько поселков в штате Мон были затоплены, некоторые школы были временно закрыты.
Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 65 человек
Число погибших в результате оползня в штате Мон на юго-востоке Мьянмы возросло до 65. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о 59 погибших.
"Спасательные работы будут проводиться до тех пор, пока не будут найдены тела всех пропавших", - сообщил агентству представитель службы.
Оползень был вызван проливными дождями. Из-за сильных ливней несколько поселков в штате Мон были затоплены, некоторые школы были временно закрыты.
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