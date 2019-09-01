Традиционная аудиенция папы Римского на ватиканской площади Святого Петра в воскресенье началась с опозданием из-за того, что понтифик застрял в лифте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я должен извиниться за опоздание, произошел несчастный случай: я застрял в лифте на 25 минут. Упало напряжение, и лифт встал", - объявил он многочисленным верующим с балкона Апостольского дворца, на котором появился спустя почти 10 минут после полудня.

"Слава Богу, приехали пожарные, и огромное спасибо им! После 25 минут им удалось его запустить! Давайте поаплодируем пожарным!", - сказал понтифик перед проповедью.

По всей видимости, папа Франциск застрял в маленьком личном лифте, который доставляет его из личных покоев на четвертый этаж папского Апостольского дворца. Двор Сикста V, с которого отправляется лифт, является одним из самых закрытых для публики мест Ватикана.



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