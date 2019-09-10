В криминальных российских сводках довольно часто появляются новости об очередной конфискации партии поддельного алкоголя. Жители Китая от нас не отстают и также плодят подпольные фабрики, производящие смертельно опасный суррогат. Перед вами видеонарезка из Подбнебесной о производстве "элитного" и очень дешевого алкоголя, передает Day.Az со ссылкой на ochevidets.ru.

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