https://news.day.az/world/1154865.html В Сети появились кадры создания на китайских подпольных фабриках "элитного" алкоголя - ВИДЕО
В Сети появились кадры создания на китайских подпольных фабриках "элитного" алкоголя - ВИДЕО
В криминальных российских сводках довольно часто появляются новости об очередной конфискации партии поддельного алкоголя. Жители Китая от нас не отстают и также плодят подпольные фабрики, производящие смертельно опасный суррогат. Перед вами видеонарезка из Подбнебесной о производстве "элитного" и очень дешевого алкоголя, передает Day.Az со ссылкой на ochevidets.ru.
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