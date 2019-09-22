Госсекретарь США Майкл Помпео призвал не слушать предупреждения главы иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа о риске полномасштабного военного конфликта в случае удара по Ирану со стороны Вашингтона или Эр-Рияда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом Помпео заявил в эфире телеканала Fox News перед началом недели высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зариф ранее заявил, что в случае удара США или Саудовской Аравии по Ирану "начнется полномасштабная война", и что Тегеран "без сомнений, будет защищать свою территорию".

Помпео заявил, что "не понимает, почему кто-то прислушивается к словам Зарифа, который не имеет никакого отношения к формированию внешней политики Ирана и все время лжет", передает ТАСС. При этом, по словам главы Госдепа, США делают все возможное для обеспечения Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов самыми надежными средствами самообороны.

Атака беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии 14 сентября привела к серьезному сокращению поставок нефти на мировой рынок. США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран.

В ответ на вопрос, почему развернутые в Саудовской Аравии американские системы Patriot оказались бессильны перед дронами, госсекретарь Помпео заявил: системы ПВО по всему миру всегда работают с переменным успехом, и даже некоторые лучшие в мире образцы не всегда останавливают угрозу.

"Мы стремимся использовать инфраструктуру и ресурсы таким образом, чтобы подобные атаки были менее успешными, чем, судя по всему, была данная", - пояснил свою мысль американский госсекретарь.

Сегодня же после встречи с главами МИД Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана в Нью-Йорке Помпео призвал все страны мира воспротивиться просьбам Китая, связанным с репатриацией этнических уйгуров из других государств. По словам госсекретаря Соединенных Штатов, регулярно критикующих Пекин за нарушения прав человека и свободы вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, "речь идет о попытке Китая избавиться от своих граждан", передает РИА Новости. Предполагается, что в ходе сессии Генассамблеи ООН США должны затронуть этот вопрос и обсудить его с Китаем.

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