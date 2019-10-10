Дания вводит временный контроль на границе со Швецией после взрыва в Копенгагене, в причастности к которому подозревают двух шведских граждан. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг датское министерство юстиции.

"Взрыв у здания Налоговой инспекции и двойное убийство в Херлеве - два примера серьезных преступлений, которые пришли через границу со Швецией. Чтобы бороться с угрозой серьезных преступлений, исполнители которых приезжают из Швеции, мы усиливаем меры безопасности и временно вводим контроль на границе со Швецией", - приводятся в заявлении слова министра юстиции Дании Ника Хеккерупа.

Контроль вступит в силу с 12 ноября и будет введен на шесть месяцев. Кроме этого, на шесть месяцев продлен введенный ранее контроль на границе с Германией. Как отмечается в сообщении, контроль будет осуществляться в форме периодических проверок в отношении автотранспорта и пассажиров поездов.

После взрыва у Налоговой инспекции в начале августа этого года, о намерении усилить погранконтроль со Швецией заявила премьер-министр Дании Метте Фредриксен. По данным министерства юстиции Дании, с февраля 2019 года в стране прогремело 13 взрывов. Из них два были направлены против государственных учреждений. Кроме этого, в конце июня в результате перестрелки в Херлеве были убиты два человека. Датская полиция установила, что преступление стало результатом разборок между шведскими преступными группировками.

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