Конференция ОБСЕ по свободе СМИ, которая пройдет в Москве 6 ноября при поддержке МИД РФ, соберет более 200 участников. Об этом в пятницу на брифинге в Волгограде заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"6 ноября в Москве состоится конференция по свободе СМИ и безопасности журналистов в России и на пространстве ОБСЕ, в частности, ее подзаголовок будет посвящен вызовам и возможностям в цифровой век. Она будет проходить под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД РФ, - сказала Захарова. - В мероприятии примет участие более 200 представителей федеральных министерств, ведомств, государственных учреждений отечественного и иностранного журналистского, экспертного сообщества, академических кругов".

Дипломат добавила, что на открытии мероприятия выступят глава российского дипведомства Сергей Лавров и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

Она также указала, что, по ожиданиям МИД РФ, мероприятие станет значимым медийным событием как в России, так и за рубежом.

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